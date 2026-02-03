У Сумах дрони вдарили по багатоповерхівках: пошкоджені квартири і теплопостачання

Дрон / © ТСН.ua

Російські війська знову атакували місто Суми. У Зарічному районі зафіксовано влучання по багатоквартирних житлових будинках на різних вулицях.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

За його словами, в одному випадку удар припав на сьомий поверх багатоповерхівки. Унаслідок цього пошкоджено систему теплопостачання будинку та вибито до десяти вікон.

Ще одне влучання зафіксовано по четвертому поверху іншої багатоповерхівки. Після удару виникла пожежа, пошкоджено балкон і вікна.

За попередньою інформацією, унаслідок обох інцидентів загиблих і постраждалих немає.

На місцях подій працюють рятувальники, комунальні та екстрені служби. Обсяги пошкоджень і наслідки атак уточнюються.

Мешканців міста закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загроз.

Нагадаємо, що у Києві під час ворожої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків і закладу освіти, медиків направили до Дніпровського та Деснянського районів.