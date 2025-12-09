ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
248
1 хв

У Сумах двоє неповнолітніх дівчат постраждали під час стрільби — деталі інциденту

Двоє неповнолітніх постраждали після стрільби в житловому районі Сум.

Наталія Магдик
Швидка допомога

Швидка допомога / © УНІАН

У Сумах на вулиці Заливній двоє неповнолітніх дівчат зазнали тілесних ушкоджень після того, як почули підозрілі звуки, схожі на постріли. Інцидент стався сьогодні ввечері.

Про це повідомила Національна поліція України в Telegram.

«Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та встановлюють осіб, причетних до стрільби», — йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Німеччині, в районі Вайлімдорф у Штутгарті, вночі на дитячому майданчику тяжко поранено 16-річного підлітка з вогнепальної зброї.

248
