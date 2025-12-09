- Дата публікації
У Сумах двоє неповнолітніх дівчат постраждали під час стрільби — деталі інциденту
Двоє неповнолітніх постраждали після стрільби в житловому районі Сум.
У Сумах на вулиці Заливній двоє неповнолітніх дівчат зазнали тілесних ушкоджень після того, як почули підозрілі звуки, схожі на постріли. Інцидент стався сьогодні ввечері.
Про це повідомила Національна поліція України в Telegram.
«Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та встановлюють осіб, причетних до стрільби», — йдеться у повідомленні поліції.
