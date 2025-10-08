У Сумах лунають потужні вибухи: що відомо

Вибух. / © Associated Press

Вдень, 9 жовтня, у Сумах сталося кілька потужних вибухів. Від ранку в Сумському районі триває повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві медіа.

“У Сумах було чути вибух”, - повідомило “Суспільне” о 15:20. Про повторні вибухи медіа повідомило за кілька хвилин.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар уточнив, що над містом зафіксовано безпілотники.

“Знову місто атакують безпілотники. Працюють мобільні вогневі групи. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях, триматися подалі від вікон і, за можливості, перебувати в укриттях”, - наголосив чиновник.

Зауважимо, що понад годину тому Повітряні сили попередили, що ворожі БпЛА фіксують на півночі від Сум.

“Залучено засоби для їх збиття. Безпілотники можуть бути ударними дронами та навідниками ворожих засобів ураження”, - наголосили військові.

Нагадаємо, вночі проти 8 жовтня росіяни вдарили по будинку на Сумщині. Через ворожий удар постраждала ціла родина, зокрема чотирирічна дівчинка. Дитина тримала серйозні опіки і перебуває у важкому стані. Її маму та бабусю госпіталізували.