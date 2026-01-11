ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
906
1 хв

У Сумах начальника обласного ТЦК судитимуть за п’яну їзду

На правопорушника оформили адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у нетверезому стані).

Богдан Скаврон
Начальник Сумського обласного ТЦК

Начальник Сумського обласного ТЦК / © із соцмереж

У Зарічному районному суді міста Суми призначено до слухання справу начальника Сумського ТЦК та СП підполковника Андрій Сезько, який у нетверезому стані керував автомобілем.

Про це повідомляє Sumy Inside з посиланням на список справ, призначених для слухання на 14 січня.

З оприлюдненої інформації відомо, що у грудні 2025 року начальника обласного ТЦК зупинила патрульна поліція через ознаки алкогольного сп’яніння за кермом.

На правопорушника оформили адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у нетверезому стані).

Санкція цієї статті передбачає 17 000 грн штрафу та позбавлення прав на 1 рік.

Нагадаємо, у місті Конотоп на Сумщині депутат обласної ради та його син, який займає посаду заступника селищного голови, вчинили бійку з військовослужбовцями в закладі громадського харчування.

906
