У Сумах начальника обласного ТЦК судитимуть за п’яну їзду
На правопорушника оформили адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у нетверезому стані).
У Зарічному районному суді міста Суми призначено до слухання справу начальника Сумського ТЦК та СП підполковника Андрій Сезько, який у нетверезому стані керував автомобілем.
Про це повідомляє Sumy Inside з посиланням на список справ, призначених для слухання на 14 січня.
З оприлюдненої інформації відомо, що у грудні 2025 року начальника обласного ТЦК зупинила патрульна поліція через ознаки алкогольного сп’яніння за кермом.
На правопорушника оформили адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у нетверезому стані).
Санкція цієї статті передбачає 17 000 грн штрафу та позбавлення прав на 1 рік.
Нагадаємо, у місті Конотоп на Сумщині депутат обласної ради та його син, який займає посаду заступника селищного голови, вчинили бійку з військовослужбовцями в закладі громадського харчування.