У Сумах невідомі вирізали "Z" на портретах загиблих захисників

Портрети загиблих захисників на Алеї пам'яті в Сумах / © Суспільне

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У Сумах невідомі вандали вирізали літеру «Z» на одному з банерів, розміщених на Алеї пам’яті полеглих захисників і захисниць України.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Сьогодні на площі Незалежності в Сумах виявили пошкодження одного з банерів на Алеї Слави. На полотні з’явився символ „Z“ — знак російської агресії, що є прямою наругою над пам’яттю про наших героїв, які боролися за свободу України», — розповів він.

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За розслідування інциденту уже взялися правоохоронці. Пошук особи, причетної до вандалізму, триває.

Голова ОВА пообіцяв відновити пошкоджене полотно та прибрати сліди вандалізму.

«Ми не дозволимо зневажати пам’ять наших героїв. Кожен такий випадок — це біль для всього суспільства. Але водночас — це ще й привід згуртуватися та ще міцніше стояти за свою країну, за правду і за тих, хто віддав за неї життя», — підсумував Олег Григоров.

© Суспільне

Нагадаємо, що на Рівненщині чолвоік витер ноги об прапор України і слухав радянський гімн.

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