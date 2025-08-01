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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Сумах обстрілом росіян пошкоджено пасажирський потяг на вокзалі

На щастя, після удару російських терористів ніхто з пасажирів не постраждав.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
потяг у Сумах

Пошкоджений обстрілом потяг у Сумах / © Укрзалізниця

У п’ятницю, 1 серпня, російська терористична армія здійснила обстріл міста Суми. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено пасажирський поїзд на місцевому вокзалі.

Про це повідомили в «Укрзалізниці», опублікувавши відповідне фото.

Внаслідок російського обстрілу вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в поїзді №45 Харків — Ужгород.

«Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком», — повідомили в «Укрзалізниці».

Раніше очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок ворожого удару частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.

Нагадаємо, росіяни дедалі частіше обстрілюють місто Суми. Над містом літають ворожі дрони, на день буває по 5-6 «прильотів».

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