У Сумах окупанти підступно вдарили по рятувальниках

Працівники ДСНС не постраждали, пошкоджено автомобіль.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Російські війська вдарили по рятувальниках в Сумах, коли ті проводили чергове обстеження території після ворожого влучання.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У Сумах ворог завдав удар по рятувальниках: пошкоджено пожежний автомобіль. Вночі фахівці ДСНС проводили чергове обстеження території, після ворожого влучання», — йдеться в повідомленні відомства.

У момент, коли рятувальники вже були готові повертатися до підрозділу, ворог завдав повторного удару поряд з пожежню цистерною. Особовий склад встиг вчасно зреагувати та відійти в безпечне місце.

Раніше повідомлялос, що росіяни атакували рухомий склад на Придніпровській залізниці — цього разу локомотив приміського поїзда. Завдяки завчасній евакуації не постраждали ані пасажири, ані локомотивна бригада.

