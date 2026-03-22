У Сумах окупанти підступно вдарили по рятувальниках
Працівники ДСНС не постраждали, пошкоджено автомобіль.
Російські війська вдарили по рятувальниках в Сумах, коли ті проводили чергове обстеження території після ворожого влучання.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«У Сумах ворог завдав удар по рятувальниках: пошкоджено пожежний автомобіль. Вночі фахівці ДСНС проводили чергове обстеження території, після ворожого влучання», — йдеться в повідомленні відомства.
У момент, коли рятувальники вже були готові повертатися до підрозділу, ворог завдав повторного удару поряд з пожежню цистерною. Особовий склад встиг вчасно зреагувати та відійти в безпечне місце.
Раніше повідомлялос, що росіяни атакували рухомий склад на Придніпровській залізниці — цього разу локомотив приміського поїзда. Завдяки завчасній евакуації не постраждали ані пасажири, ані локомотивна бригада.