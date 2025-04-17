У Сумах під час російського удару нагороджували військових: витік інформації від WP

Удар по Сумах / © Associated Press

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Під час удару по Сумах 13 квітня дійсно відбувалася церемонія нагородження військових.

Журналісти американської газети The Washington Post поговорили з українським військовим, який брав участь у нагородженні в Сумах — під час цього Росія атакувала місто балістичними ракетами.

Учасники церемонії під час ракетної атаки не постраждали, але загиблі — десятки мирних жителів, які опинилися поруч із місцем удару.

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Як пишуть журналісти, церемонія нагородження відбувалася в підвалі будівлі Сумського держуніверситету, розповів журналістам Олександр. У момент удару він та інші військові, зокрема з побратимами зі 117-ї бригади ТрО, перебували в безпеці. У цей же час дружина Олександра на вулиці намагалася допомогти шестирічній прийомній доньці військового, яка дістала осколкове поранення легені. Наразі дитина у відділенні інтенсивної терапії.

Що передувало

Російські окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23 вдень, 13 квітня, вбивши 35 людей і поранивши 117.

Після цього народна депутатка Марʼяна Безугла стверджувала, що удар завдали по шикуванню військових, не уточнюючи, про який підрозділ мова.

Окупанти влучили у транспорт / © Associated Press

Згодом мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської ОВА Володимир Артюх організував у цей день нагородження 117-ї бригади ТрО в Сумах. Артюха нібито попереджали, що не можна робити шикування, але він проігнорував зауваження.

У коментарі «Суспільному» очільник ОВА сказав, що не ініціював заходу, його туди запросили.

Водночас Артюх не відповів на запитання, хто саме його запросив.

«Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений». — «А хто вас запрошував?» — «Це вже інша тема. Я вам відповів».