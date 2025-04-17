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У Сумах під час російського удару нагороджували військових: витік інформації від WP
Ця інформація нібито потрапила до росіян і вони використали її як привід для удару.
Під час удару по Сумах 13 квітня дійсно відбувалася церемонія нагородження військових.
Журналісти американської газети The Washington Post поговорили з українським військовим, який брав участь у нагородженні в Сумах — під час цього Росія атакувала місто балістичними ракетами.
Учасники церемонії під час ракетної атаки не постраждали, але загиблі — десятки мирних жителів, які опинилися поруч із місцем удару.
Як пишуть журналісти, церемонія нагородження відбувалася в підвалі будівлі Сумського держуніверситету, розповів журналістам Олександр. У момент удару він та інші військові, зокрема з побратимами зі 117-ї бригади ТрО, перебували в безпеці. У цей же час дружина Олександра на вулиці намагалася допомогти шестирічній прийомній доньці військового, яка дістала осколкове поранення легені. Наразі дитина у відділенні інтенсивної терапії.
Що передувало
Російські окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23 вдень, 13 квітня, вбивши 35 людей і поранивши 117.
Після цього народна депутатка Марʼяна Безугла стверджувала, що удар завдали по шикуванню військових, не уточнюючи, про який підрозділ мова.
Згодом мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської ОВА Володимир Артюх організував у цей день нагородження 117-ї бригади ТрО в Сумах. Артюха нібито попереджали, що не можна робити шикування, але він проігнорував зауваження.
У коментарі «Суспільному» очільник ОВА сказав, що не ініціював заходу, його туди запросили.
Водночас Артюх не відповів на запитання, хто саме його запросив.
«Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений». — «А хто вас запрошував?» — «Це вже інша тема. Я вам відповів».