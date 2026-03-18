У Сумах підтвердили "приліт" по ТЦК: які наслідки російського удару (фото)

Наслідки російського удару по ТЦК в Сумах 18 березня / © «Суспільне Суми»

Через російську атаку на Суми 18 березня сталося влучання по будівлі ТЦК та СП у Зарічному районі. Виникли руйнування, поранені цивільні.

Цю інформацію підтвердив начальник групи комунікацій Сумського обласного ТЦК та СП Олександр Бондаренко у коментарі виданню «Суспільне Суми».

За даним журналістів, під час влучання у будівлі ТЦК перебували люди, однак, за інформацією медіа з власних джерел, минулося без загиблих.

У ТЦК прокоментували удар у Сумах

Коментуючи удар по будівлі ТЦК, Бондаренко наголосив, що атака була невипадковою.

«Атаки Росії по територіальних центрах комплектування — не випадковість, а свідома зміна тактики ворога. Під ударом опиняється не лише енергетична чи військова інфраструктура, а й ключовий елемент обороноздатності держави — система мобілізації. Це цілеспрямована кампанія, мета якої очевидна — зірвати процес поповнення лав ЗСУ», — розповів представник Сумського обласного ТЦК.

Він запевнив, що ворогу не вдасться залякати українців та зупинити мобілізацію. Відповідно, не зможуть окупанти зупинити і ЗСУ.

Руйнування і постраждалі в Сумах через атаку

Унаслідок удару також зазнали пошкоджень супермаркет, автомобілі та прилеглі будинки. В одній із багатоповерхівок вибито понад 30 вікон, повідомив керівник сумського осередку «Добробату» Олексій Клюєв.

Спершу повідомлялося про пораненого підлітка, згодом стало відомо ще про постраждалу жінку.

У дворах двох сусідніх багатоповерхівок вибуховою хвилею вибило вікна та балконні блоки.

За словами управителя супермаркету, в момент удару на вході до магазину стояв відвідувач. Чоловік встиг зайти всередину і не постраждав, однак у самому приміщенні вибито вікна.

Наслідки російського удару по Сумах 18 березня / © «Суспільне Суми»

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 18 березня армія РФ атакувала безпілотником адмінбудівлю в Зарічному районі Сум. В ОВА інформували, що під удар потрапила нежитлова споруда, у навколишніх будинках та магазинах вибито вікна. Постраждав 16-річний хлопець, який перебував на зупинці громадського транспорту, та жінка, що самостійно звернулася до лікарні. У ЗМІ з’явилася інформація про влучання в будівлю ТЦК, проте офіційні джерела спершу її не підтверджували.