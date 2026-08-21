У Сумах після атаки РФ пожежі на кількох локаціях: рятувальникам заважає загроза повторних ударів

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 21 серпня російські війська масовано атакували Суми безпілотниками.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

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За його інформацією, російська атака була спрямована на об’єкти міської цивільної інфраструктури та житловий сектор у Ковпаківському районі.

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Внаслідок ударів пожежі виникли одразу на кількох локаціях.

Водночас загроза повторних атак стримує роботу рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що внаслідок одного з ударів у Ковпаківському районі загорівся двоповерховий житловий будинок.

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Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня російські дрони масовано атакували Суми, завдавши удару по чотирьох локаціях. Унаслідок влучання у будинок загинуло подружжя — 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Ударами також знищено й пошкоджено житлові будинки, склади, гаражі та транспортні засоби.

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