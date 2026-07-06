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У Сумах після удару РФ четверо постраждалих залишаються у важкому стані, серед них — 16-річна дівчина (фото)
Минула третя доба після російського авіаудару по Сумах. У лікарнях залишаються постраждалі, четверо з них перебувають у важкому стані, а стан 16-річної дівчини, яка зазнала тяжких травм, має незначну позитивну динаміку.
Після російського авіаудару по Сумах медики продовжують боротися за життя та здоров'я поранених.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, у стабільно важкому стані залишається 16-річна дівчина. Водночас лікарі фіксують невелику позитивну динаміку стабілізації її стану.
Також у важкому стані перебувають ще троє постраждалих: 23-річна жінка, 26-річний чоловік та 21-річний хлопець.
У Сумах після удару РФ четверо постраждалих залишаються у важкому стані, серед них — 16-річна дівчина (фото) (3 фото)
У лікарні продовжують лікування четверо дітей у стані середньої тяжкості — дівчата віком 13, 16 і 17 років, а також 16-річний хлопець.
Очільник ОВА подякував медикам за роботу та висловив співчуття родинам загиблих.
«Дякую лікарям, які борються за кожного постраждалого. Разом із рідними чекаємо добрих новин. Поруч із цим – біль родин, які втратили найдорожчих. Щирі співчуття близьким загиблих. Вічна пам'ять усім, кого забрав той російський удар», — зазначив Григоров.
Нагадаємо, цієї ночі російська армія вдарила по Сумах, в епіцентрі удару багатоповерхівка. Серед загиблих — 34-річна мама з 5-річною дитиною.