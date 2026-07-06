Суми / © Олег Гаврилов

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Після російського авіаудару по Сумах медики продовжують боротися за життя та здоров'я поранених.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, у стабільно важкому стані залишається 16-річна дівчина. Водночас лікарі фіксують невелику позитивну динаміку стабілізації її стану.

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Також у важкому стані перебувають ще троє постраждалих: 23-річна жінка, 26-річний чоловік та 21-річний хлопець.

У Сумах після удару РФ четверо постраждалих залишаються у важкому стані, серед них — 16-річна дівчина (фото) (3 фото)

У лікарні продовжують лікування четверо дітей у стані середньої тяжкості — дівчата віком 13, 16 і 17 років, а також 16-річний хлопець.

Очільник ОВА подякував медикам за роботу та висловив співчуття родинам загиблих.

«Дякую лікарям, які борються за кожного постраждалого. Разом із рідними чекаємо добрих новин. Поруч із цим – біль родин, які втратили найдорожчих. Щирі співчуття близьким загиблих. Вічна пам'ять усім, кого забрав той російський удар», — зазначив Григоров.

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Нагадаємо, цієї ночі російська армія вдарила по Сумах, в епіцентрі удару багатоповерхівка. Серед загиблих — 34-річна мама з 5-річною дитиною.

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