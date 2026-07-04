У Сумах після удару російської авіабомби з-під завалів врятували п'ятьох людей (фото)

Суми / © ДСНС

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У Сумах тривають аварійно-рятувальні роботи після російського удару керованою авіабомбою по одній з центральних вулиць міста. Попри масштабні руйнування, надзвичайникам вдалося врятувати п'ятьох людей із пошкоджених помешкань.

Про це повідомили у ДСНС.

У Сумах після удару російської авіабомби з-під завалів врятували п'ятьох людей (5 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Рятувальники транспортували постраждалих до автомобілів екстреної медичної допомоги, евакуйовували мешканців та проводили пошукові роботи у зруйнованих квартирах.

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Також фахівці розчищали місце влучання від уламків будівель та повалених дерев. На місці працював психолог ДСНС, який надавав допомогу постраждалим.

За даними ДСНС, внаслідок російської атаки загинули троє людей, серед них — дитина. Ще 27 осіб дістали поранення, зокрема семеро дітей.

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про загиблих, десятки поранених і людей під завалами

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