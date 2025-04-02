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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Сумах помер чоловік, якого поранило під час обстрілу 24 березня

Загарбники продовжують вбивати цивільних.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Сумах в результаті обстрілу загинув чоловік

У Сумах в результаті обстрілу загинув чоловік / © Getty Images

У Сумах в лікарні помер чоловік, який був поранений під час обстрілу російських загарбників 24 березня.

Про це йдеться у повідомленні Сумської міської ради.

"Сьогодні в лікарні помер чоловік, який отримав поранення 24 березня внаслідок ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня загинуло 5 осіб.

Ми раніше інформували, що російські загарбники обстріляли Харків БпЛА.

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