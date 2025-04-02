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У Сумах помер чоловік, якого поранило під час обстрілу 24 березня
Загарбники продовжують вбивати цивільних.
У Сумах в лікарні помер чоловік, який був поранений під час обстрілу російських загарбників 24 березня.
Про це йдеться у повідомленні Сумської міської ради.
"Сьогодні в лікарні помер чоловік, який отримав поранення 24 березня внаслідок ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня загинуло 5 осіб.
Ми раніше інформували, що російські загарбники обстріляли Харків БпЛА.