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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
711
Час на прочитання
1 хв

У Сумах прогриміла серія вибухів: серед постраждалих є діти

Окупанти знову атакують Сумщину.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Unsplash

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері, 3 липня, у Сумах пролунала серія потужних вибухів. Російська окупаційна армія атакує Сумщину з авіації.

Про вибухи в місті повідомляють кореспонденти «Суспільного«. Зазначається, що звуки вибухів у Сумах чути протягом усього вечора.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про серйозну загрозу застосування ворогом тактичної авіації та КАБів. Вектор руху російських літаків було зафіксовано саме в напрямку Сумщини.

Як повідомили о 22:14 у Сумській ОВА, є влучання по цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки, є значні пошкодження у житловому секторі, поранені цивільні. За попередньою інформацією серед постраждалих є діти.

Оновлено: станом на 22:43 відомо про щонайменше трьох загиблих внаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум.

«В епіцентрі удару – багатоповерхівка, магазин і дорога. На місці було багато людей. Діти. Поранених транспортують до лікарень. У важкому стані 13-річна дитина. Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим», - повідомляють в ОВА.

Нагадаємо, вдень 3 липня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами та дронами. Один із КАБів поцілив у загальноосвітню школу серед житлових будинків, поранено дітей та вихователів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
711
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