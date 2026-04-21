У Сумах прогриміли вибухи під час атаки БпЛА: виникла пожежа

У Сумах уночі пролунала серія вибухів.

За даними Повітряних сил України, у напрямку міста рухалася група ворожих безпілотників.

Як повідомляє «Суспільне», внаслідок атаки у місті виникла пожежа.

Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Місцева влада та екстрені служби працюють на місці події.

Бойові дії на Сумщині — останні новини

Раніше ТСН.ua повідомив, що російські війська розпочали активні штурми на різних відтинках фронту в Сумській області. Наразі зафіксовано чотири вклинення ворога вздовж кордону, де тривають складні бої.

Напередодні десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ відбили спробу російського прориву на Сумщині з використанням нестандартної тактики: окупанти намагалися прокрастися через газову трубу та атакували на квадроциклах і мотоциклах. Українські захисники вчасно виявили ворога та завдали йому втрат.

Нагадаємо, російська армія намагається створити буферну зону на Сумщині, вишукуючи слабкі місця в обороні. За даними DeepState на 15 квітня, окупанти просунулися в районах Грабовського та Миропільського, захопивши або проникнувши на територію площею близько 150 кв. км. Сили оборони знають про ці дії, контролюють ситуацію та вживають заходів для стримування ворога.