Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Укрaїнa
84
1 хв

У Сумах прогриміли вибухи під час атаки БпЛА: виникла пожежа

У Сумах пролунала серія вибухів під час атаки російських дронів, у місті спалахнула пожежа.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © tsn.ua

У Сумах уночі пролунала серія вибухів.

За даними Повітряних сил України, у напрямку міста рухалася група ворожих безпілотників.

Як повідомляє «Суспільне», внаслідок атаки у місті виникла пожежа.

Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Місцева влада та екстрені служби працюють на місці події.

Бойові дії на Сумщині — останні новини

Раніше ТСН.ua повідомив, що російські війська розпочали активні штурми на різних відтинках фронту в Сумській області. Наразі зафіксовано чотири вклинення ворога вздовж кордону, де тривають складні бої.

Напередодні десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ відбили спробу російського прориву на Сумщині з використанням нестандартної тактики: окупанти намагалися прокрастися через газову трубу та атакували на квадроциклах і мотоциклах. Українські захисники вчасно виявили ворога та завдали йому втрат.

Нагадаємо, російська армія намагається створити буферну зону на Сумщині, вишукуючи слабкі місця в обороні. За даними DeepState на 15 квітня, окупанти просунулися в районах Грабовського та Миропільського, захопивши або проникнувши на територію площею близько 150 кв. км. Сили оборони знають про ці дії, контролюють ситуацію та вживають заходів для стримування ворога.

