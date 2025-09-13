У Сумах пролунали вибухи

Дрон / © Associated Press

У Сумах у ніч проти 13 вересня було чути вибухи.

Про це інформує Суспільне

ЗМІ повідомили, що у Сумах було чутно вибухи. Станом на зараз подробиць немає.

Також Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали, що в Сумській області ворог запустив КАБи.

Нагадаємо, що в Україні можуть вимикати мобільний зв’язок під час повітряних тривог.

Такі заходи можуть знадобитися для протидії безпілотникам, яким потрібне високошвидкісне передавання даних.