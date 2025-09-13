- Дата публікації
У Сумах пролунали вибухи
У ніч проти 13 вересня в Сумах пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, однак наразі подробиць щодо наслідків немає.
У Сумах у ніч проти 13 вересня було чути вибухи.
Про це інформує Суспільне
ЗМІ повідомили, що у Сумах було чутно вибухи. Станом на зараз подробиць немає.
Також Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали, що в Сумській області ворог запустив КАБи.
Нагадаємо, що в Україні можуть вимикати мобільний зв’язок під час повітряних тривог.
Такі заходи можуть знадобитися для протидії безпілотникам, яким потрібне високошвидкісне передавання даних.