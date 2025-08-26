У Сумах пролунали вибухи

Дрони / © ТСН.ua

У ніч проти 26 серпня 2025 року у Сумах пролунала низка вибухів.

Про це інформують місцеві жителі.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ворожі БпЛА на Сумщині з західним курсом.

Наразі немає інформації про загиблих або постраждалих унаслідок атаки.

Нагадаємо, що раніше у Новослобідській громаді внаслідок влучання FPV-дрону загинув 37-річний чоловік, поранено 56-річну жінку та 62-річного чоловіка. Про це заявила Сумська ОВА.