Укрaїнa
642
1 хв

У Сумах пролунали вибухи

У ніч проти 26 серпня російські війська здійснили масований обстріл Сумської громади.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © ТСН.ua

У ніч проти 26 серпня 2025 року у Сумах пролунала низка вибухів.

Про це інформують місцеві жителі.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ворожі БпЛА на Сумщині з західним курсом.

Наразі немає інформації про загиблих або постраждалих унаслідок атаки.

Нагадаємо, що раніше у Новослобідській громаді внаслідок влучання FPV-дрону загинув 37-річний чоловік, поранено 56-річну жінку та 62-річного чоловіка. Про це заявила Сумська ОВА.

