У Сумах пролунали вибухи
У ніч проти 26 серпня російські війська здійснили масований обстріл Сумської громади.
У ніч проти 26 серпня 2025 року у Сумах пролунала низка вибухів.
Про це інформують місцеві жителі.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ворожі БпЛА на Сумщині з західним курсом.
Наразі немає інформації про загиблих або постраждалих унаслідок атаки.
Нагадаємо, що раніше у Новослобідській громаді внаслідок влучання FPV-дрону загинув 37-річний чоловік, поранено 56-річну жінку та 62-річного чоловіка. Про це заявила Сумська ОВА.