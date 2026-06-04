У Сумах пролунали вибухи

Дрон / © ТСН.ua

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У Сумах у ніч проти 4 червня було чути вибухи. За даними моніторингових каналів, місто могло атакувати російський безпілотний літальний апарат типу "Молнія".

За попередньою інформацією, повітряну тривогу в області оголосили через загрозу ударних дронів. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у місті. Офіційного підтвердження від влади наразі немає.

Інформація про можливі наслідки, руйнування чи постраждалих станом на момент публікації уточнюється. Місцева влада та екстрені служби поки не оприлюднили детальних даних.

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Жителів регіону закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, що раніше РФ атакувала дитячий садочок у Сумах: що відомо про постраждалих і загиблих

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