У Сумах пролунали вибухи: подекуди зникло світло
Російські дрони намагаються залишити Суми без світла.
У ніч проти 27 серпня 2025 року в Сумах пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє суспільний мовник "Суспільне".
За даними журналістів, перші повідомлення про вибухи надійшли після опівночі. Близько 1:15 стало відомо про численні нові удари по місту.
Крім того, у деяких районах Сум зникло електропостачання.
Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.
“Щойно було багато прильотів по Сумах, тому, скоріше за все, світла й зв’язку може не бути. Інформую, щоб ви надто не переживали за близьких, якщо вони вам не відповідатимуть”, - повідомив український військовий Станіслав Бунятов у соціальних мережах.
