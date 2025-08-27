ТСН у соціальних мережах

27.08.2025
27
1 хв

У Сумах пролунали вибухи: подекуди зникло світло

Російські дрони намагаються залишити Суми без світла.

У ніч проти 27 серпня 2025 року в Сумах пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє суспільний мовник "Суспільне".

За даними журналістів, перші повідомлення про вибухи надійшли після опівночі. Близько 1:15 стало відомо про численні нові удари по місту.

Крім того, у деяких районах Сум зникло електропостачання.

Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

“Щойно було багато прильотів по Сумах, тому, скоріше за все, світла й зв’язку може не бути. Інформую, щоб ви надто не переживали за близьких, якщо вони вам не відповідатимуть”, - повідомив український військовий Станіслав Бунятов у соціальних мережах.

Нагадаємо, що Росія запустила низку безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху.

27
