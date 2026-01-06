У Сумах пролунали вибухи: в області триває повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У місті Суми мешканці повідомляють про гучний вибух. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожої атаки.

Наразі офіційної інформації про наслідки вибуху немає. Дані щодо можливих руйнувань чи постраждалих уточнюються. Місцеві жителі закликаються залишатися в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки.