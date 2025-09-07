У Сумах російський безпілотник влучив у будинок

РФ тероризує населення / © Associated Press

Cьогодні, 7 вересня, у Сумській громаді ворожий безпілотник влучив у п’ятиповерховий будинок, але без детонації. Пошкоджені вікна та балконні рами.

Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Військові РФ атакували Сумську громаду близько 10:30.

«Минулося без масштабних руйнувань. За попередньою інформацією, загиблих немає», — коротко зазначив він.

Нагадаємо, росіяни атакували намети з цивільними людьми у передмісті Путивльської громади Сумської області.

«Мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію. Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка — ще до приїзду медиків», — повідомив Олег Кальченко, очільник ОВА.

Також внаслідок ворожої атаки семеро людей отримали поранення. Серед них — 8-річний хлопчик і його батьки. Всіх госпіталізували.