У Сумах російський безпілотник влучив у будинок
Російські військові вкотре атакували Сумську область. Ударний безпілотник влучив у 5-поверховий житловий будинок.
Cьогодні, 7 вересня, у Сумській громаді ворожий безпілотник влучив у п’ятиповерховий будинок, але без детонації. Пошкоджені вікна та балконні рами.
Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Військові РФ атакували Сумську громаду близько 10:30.
«Минулося без масштабних руйнувань. За попередньою інформацією, загиблих немає», — коротко зазначив він.
Нагадаємо, росіяни атакували намети з цивільними людьми у передмісті Путивльської громади Сумської області.
«Мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію. Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка — ще до приїзду медиків», — повідомив Олег Кальченко, очільник ОВА.
Також внаслідок ворожої атаки семеро людей отримали поранення. Серед них — 8-річний хлопчик і його батьки. Всіх госпіталізували.