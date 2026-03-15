У Сумах СБУ затримала працівника НАБУ під час розслідування: що відомо
У Сумах співробітники СБУ затримали працівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Інцидент стався на одному з блокпостів біля в’їзду до міста.
Про це повідомили у НАБУ.
«Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ, було безпідставно затримано співробітника НАБУ», — йдеться у повідомленні.
За даними відомства, детектив перебував у Сумах у межах службового відрядження та виконував завдання у рамках офіційного кримінального провадження.
У бюро зазначили, що затримання відбулося безпідставно. За попередньою інформацією, серед причин дій силовиків називають той факт, що батьки співробітника проживають на тимчасово окупованій території.
У НАБУ наголосили, що перед призначенням до бюро працівник пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю. Під час неї, серед іншого, перевірялися можливі зв’язки або співпраця з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами.
У відомстві заявили, що такі дії перешкоджають виконанню службових обов’язків та документуванню злочину у межах кримінального провадження.
Наразі у НАБУ повідомили, що вживають заходів для з’ясування всіх обставин інциденту. Деталі обіцяють оприлюднити згодом.