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У Сумах "Шахед" пролетів над головами пари, в якої було весілля (відео)
Армія РФ атакувала Суми “Шахедами”. Один із них — пролетів просто над головами гостей весільної церемонії.
Російські терористи продовжують атакувати дронами мешканців Сум. Так, сьогодні, 29 липня, один із "Шахедів" пролетів просто над головами пари, яка одружувалася.
Кадри з церемонії швидко поширилися Мережею.
Автор одного з роликів жартує, що стресостійкість на церемонії — річ дуже важлива.
“Суми — місто сміливих закоханих”, — підписав відео у TikTok користувач olexiypriimenko.
Нагадаємо, росіяни два дні поспіль атакують місто Суми та область. Як відомо, ввечері у Юнаківській громаді росіяни атакували безпілотником пасажирський автобус. Там троє загиблих та 19 постраждалих.
У селі Іволжанське, що за 20 кілометрів від Сум, вчинили черговий теракт. Російський безпілотник скинув вибухівку і поцілив у рейсовий автобус. У той час там їхали 39 пасажирів. На місці загинули троє жінок 66, 74 та 78 років.