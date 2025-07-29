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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Сумах "Шахед" пролетів над головами пари, в якої було весілля (відео)

Армія РФ атакувала Суми “Шахедами”. Один із них — пролетів просто над головами гостей весільної церемонії.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Шахед" у Сумах

"Шахед" у Сумах

Російські терористи продовжують атакувати дронами мешканців Сум. Так, сьогодні, 29 липня, один із "Шахедів" пролетів просто над головами пари, яка одружувалася.

Кадри з церемонії швидко поширилися Мережею.

Автор одного з роликів жартує, що стресостійкість на церемонії — річ дуже важлива.

“Суми — місто сміливих закоханих”, — підписав відео у TikTok користувач olexiypriimenko.

Нагадаємо, росіяни два дні поспіль атакують місто Суми та область. Як відомо, ввечері у Юнаківській громаді росіяни атакували безпілотником пасажирський автобус. Там троє загиблих та 19 постраждалих.

У селі Іволжанське, що за 20 кілометрів від Сум, вчинили черговий теракт. Російський безпілотник скинув вибухівку і поцілив у рейсовий автобус. У той час там їхали 39 пасажирів. На місці загинули троє жінок 66, 74 та 78 років.

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