У Сумах внаслідок вибуху на вулиці загинув чоловік: що сталося
У середу, 13 травня, неподалік зупинки громадського транспорту в місті Суми пролунав вибух, внаслідок якого загинув чоловік.
Про це повідомили в поліції Сумської області.
Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 21:45.
На місце події прибула слідчо-оперативна група, працюють вибухотехніки, криміналісти та інші профільні служби.
«Попередньо встановлено, що у руках невідомого чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет, ймовірно, граната», — повідомили у поліції.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини та причини події.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Місцеві Telegram-канали опублікували відео з місця події.
У коментарі до опублікованих кадрів уточнили, що інцидент стався на приспекті Михайла Лушпи
