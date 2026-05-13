У Сумах внаслідок вибуху на вулиці загинув чоловік: що сталося

Поліція / © УНІАН

У середу, 13 травня, неподалік зупинки громадського транспорту в місті Суми пролунав вибух, внаслідок якого загинув чоловік.

Про це повідомили в поліції Сумської області.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 21:45.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, працюють вибухотехніки, криміналісти та інші профільні служби.

«Попередньо встановлено, що у руках невідомого чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет, ймовірно, граната», — повідомили у поліції.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини та причини події.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео з місця події.

У коментарі до опублікованих кадрів уточнили, що інцидент стався на приспекті Михайла Лушпи

