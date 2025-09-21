ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2
1 хв

У Сумах вночі пролунали вибухи

Місцеві жителі чули звуки під час оголошеної повітряної тривоги.

Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

У Сумах в ніч проти 21 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Сумах чути вибухи», — йдеться у повідомленні з посиланням на власних кореспондентів.

Перед вибухами у Повітряних силах повідомляли, що у Сумській та Харківській областях фіксуються ворожі ударні безпілотники.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 20 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».

2
