У Сумах вночі пролунали вибухи
Місцеві жителі чули звуки під час оголошеної повітряної тривоги.
У Сумах в ніч проти 21 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Сумах чути вибухи», — йдеться у повідомленні з посиланням на власних кореспондентів.
Перед вибухами у Повітряних силах повідомляли, що у Сумській та Харківській областях фіксуються ворожі ударні безпілотники.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 20 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».