У Сумах вночі пролунали вибухи

Робота сил ППО / © Getty Images

У Сумах в ніч проти 21 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Сумах чути вибухи», — йдеться у повідомленні з посиланням на власних кореспондентів.

Перед вибухами у Повітряних силах повідомляли, що у Сумській та Харківській областях фіксуються ворожі ударні безпілотники.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 20 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».