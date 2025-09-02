ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
11
1 хв

У Сумах вночі ворог завдав ударів: пошкоджені житлові будинки

У Сумах вночі пролунали вибухи: російський удар зруйнував торговий ряд, пошкодив житлові будинки та залишив поранених, серед яких є дитина.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Вночі 2 вересня російські війська завдали ударів дронами по Сумах. Унаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено чотири житлові будівлі та вибито близько 50 вікон.

Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою. Серед них – дитина.

Пожежу, що виникла після влучання, вдалося ліквідувати. До ліквідації наслідків атаки залучені комунальні служби міста.

Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.

11
