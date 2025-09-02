У Сумах вночі ворог завдав ударів: пошкоджені житлові будинки

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Вночі 2 вересня російські війська завдали ударів дронами по Сумах. Унаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено чотири житлові будівлі та вибито близько 50 вікон.

Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою. Серед них – дитина.

Пожежу, що виникла після влучання, вдалося ліквідувати. До ліквідації наслідків атаки залучені комунальні служби міста.

Реклама

Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.