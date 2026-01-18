У Сумах вода подаватиметься за графіком: подробиці

Вода / © iStock

У Сумах через проблеми з електропостачанням КП «Міськводоканал» перевів об’єкти на аварійно-резервне живлення, а подачу води у містян буде здійснюватися за графіком з пониженим тиском.

Про це повідомляє КП «Міськводоканал» Сумської міської ради у Telegram.

Станом на 16:45 18 січня об’єкти водоканалу переведені на аварійно-резервне живлення.

Вода у помешканнях сумчан подаватиметься за графіком із пониженим тиском:

сьогодні, 18 січня, з 17:00 до 22:00;

завтра, 19 січня, з 05:00 до 10:00 — за умови, якщо проблему з електропостачанням не буде вирішено.

Подачу води у звичайному режимі буде відновлено одразу після стабілізації енергопостачання.

