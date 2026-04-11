У Сумах ворог двічі вдарив по житловому сектору: горіли будинки, є постраждалі
Загалом пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, дитсадок та близько 10 автомобілів.
Сьогодні вночі окупанти двічі атакували житлові будинки в Сумах.
Про наслідки повідомили у ДСНС.
Перший удар — по багатоповерхівці: зруйновано покрівлю, виникла пожежа. Після ліквідації загоряння рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій. До медиків звернулися 5 людей із гострою реакцією на стрес.
Другий удар — по іншому житловому будинку. Виникли пожежі на 1-му та 3-му поверхах. Рятувальники врятували травмовану жінку та передали медикам. Попередньо травмовано 5 людей, серед них дитина.
«Здійснено евакуацію мешканців. Загалом пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, дитсадок та близько 10 автомобілів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що зранку 10 квітня російські військові вдарили по п’ятиповерхівці в центрі Конотопа на Сумщині.
Також Росія завдала удару по Сумах під час повітряної тривоги. Ввечері, 10 квітня, ворожий безпілотник поцілив у житлову багатоповерхівку. Є постраждалі, серед них — діти.