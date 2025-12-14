У Сумах ворожий дрон влучив у багатоповерхівку

Наслідки атаки / © Associated Press

У Сумах ворожий БпЛА влучив у житловий багатоповерховий будинок. Минулося без жертв та постраждалих.

Про це повідомив очільник ОВА Артем Кобзар.

«Зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок у Зарічному районі. Удар було завдано БпЛА. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено понад 100 вікон, з них близько 40 — у приватних квартирах», — зазначив він.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, Україну в ніч проти 14 грудня атакували ворожі безпілотники типу «Shahed».

Ми раніше інформували, що Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше навмисно націлюючись на об’єкти цивільної інфраструктури, які раніше вважалися надкритичними та відносно захищеними від атак.