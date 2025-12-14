ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

У Сумах ворожий дрон влучив у багатоповерхівку

Зазначається, що ударною хвилею вибито понад 100 вікон, з них близько 40 — у приватних квартирах.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У Сумах ворожий БпЛА влучив у житловий багатоповерховий будинок. Минулося без жертв та постраждалих.

Про це повідомив очільник ОВА Артем Кобзар.

«Зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок у Зарічному районі. Удар було завдано БпЛА. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено понад 100 вікон, з них близько 40 — у приватних квартирах», — зазначив він.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, Україну в ніч проти 14 грудня атакували ворожі безпілотники типу «Shahed».

Ми раніше інформували, що Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше навмисно націлюючись на об’єкти цивільної інфраструктури, які раніше вважалися надкритичними та відносно захищеними від атак.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
