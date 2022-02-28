До Сум прямує ворожа техніка: є загроза вуличних боїв

До Сум прямує ворожа техніка: є загроза вуличних боїв

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

До Сум з боку Харкова та Ромен до міста прямує ворожа техніка.

Про це о 15:00 28 лютого повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Є загроза вуличних боїв! Будьте в безпечному місці будинку, подалі від вікон!" - попередив він.