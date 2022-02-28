У Сумській області безпілотниками Bayraktar було знищено понад 100 одиниць ворожої техніки

У Сумській області безпілотниками Bayraktar було знищено понад 100 одиниць ворожої техніки

Влада регіону попереджає, що до Сум прямує ворожа техніка.

У Сумській області ЗСУ знищили більше сотні одиниць військової техніки окупантів за допомогою турецького ударного оперативно-тактичного БПЛА Bayraktar.

Про це повідомляє Сумська військова адміністрація.

Сьогодні, 28 лютого, на Сумщині була знищена база російської техніки. Було ліквідовано 96 танків, 20 градів та 8 заправщиків. Цивільних поряд не було.

Техніку було спалено з використанням турецького Bayraktar.

"З усіх боків до міста Суми прямує ворожа техніка. Є загроза вуличних боїв! Не підходьте до вікон та залишайтесь в укриттях", - звернувся до жителів області голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Слід зазначити, що з 18.00 до 6.00 на Сумщині діє комендантська година.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: