У Сумській області чоловік почубився з товаришем, помирився і потім помер від побоїв

У Сумській області чоловік почубився з товаришем, помирився і потім помер від побоїв

Після сварки і примирення з товаришем чоловік прийшов додому, а потім помер.

У Сумській області після сварки двох друзів один із них помер в результаті побиття. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Сумської області.

У Шостці Сумської області в результаті сварки та бійки між двома друзями 43 та 50 років помер останній. Перед цим товариші влаштували застілля, під час якого посварилися. Молодший з них відлупцював старшого, бо той, нібито, негативно висловився про його родину.

Проте майже одразу чоловіки помирилися і продовжили вживати спиртне. Коли ж товариш став почувати себе недобре, то пішов додому.

Вдома побитий містянин ліг спати, а вранці його мати викликала швидку допомогу. На жаль, лікарі вже не змогли йому допомогти.

Судово-медична експертиза встановила - чоловік помер від отриманих тілесних ушкоджень.

"Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від семи до десяти років", - зазначили у поліції.

Остаточне покарання чоловікові визначить суд.

Нагадаємо, що у Рівненській області через ревнощі чоловік побив 27-річного жителя Здолбунова. Він зустрів його на вулиці зі своєю дружиною. В результаті потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму.

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