У Сумській області чоловік вбив товариша і залишив посеред вулиці

Між чоловіками виник конфлікт.
На одній з вулиць Конотопа виявили тіло 33-річного чоловіка. За версією слідства, чоловік помер від ударів, які йому наніс знайомий.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Сумщини.
Напередодні чоловіки разом вживали спиртне в одному із закладів міста. Коли поверталися додому, між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний наніс знайомому тілесні ушкодження, несумісні з життям, та зник. Пізніше він повернувся й забрав особисті речі потерпілого.
У скоєному поліція підозрює 43-річного раніше судимого місцевого жителя. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. Максимальне покарання за такі дії — позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Нагадаємо, у Херсонській області під час застілля чоловік жорстоко вбив свого приятеля. Нетверезий громадянин перерізав йому горло.
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