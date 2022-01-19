У Сумській області чоловік вбив товариша з інвалідністю, бо той не хотів лікуватися

У Сумській області чоловік вбив товариша з інвалідністю, бо той не хотів лікуватися

Між чоловіками зав'язався конфлікт, який завершився смертю.

У селі Сміле Роменського району Сумської області 46-річний чоловік до смерті побив 54-річного товариша, який дозволив йому пожити у себе. У чоловіків виник конфлікт через те, що господар будинку не хотів йти лікуватися.

Про це повідомляють "Надзвичайні Новини".

Запідозрила неладне сусідка вбитого місцевого мешканця. Жінка помітила криваву доріжку, яка пролягала з вулиці до будинку односельчанина.

Правоохоронці прибули на виклик і знайшли мертвого власника у будинку. Також у помешкані був і його вбивця, який нікуди не тікав і залишався в хаті із закривавленими руками.

Зловмисник зізнався, що побив товариша кулаками і палицею, аби змусити лікуватися. Чоловік наполягав, аби загиблий, який мав інвалідність, йшов у лікарню. Чоловік ще в армії чи то обморозив, чи то обпалив руки. Також господар будинку мав проблеми із ногою.

"Уже й сусіди кажуть: "Іди, бо тобі ж ногу відріжуть, або вмреш". Він почав огризаться, навіть схопився за молоток. Я молоток відкинув, а він палку біля плити схватив і мене по руці попав. І в нас почалася бійка", – розповів підозрюваний.

Чоловік каже, що вдарив двічі чи тричі по руці товариша, а після цього кулаком ще стільки ж разів вдарив у живіт.

"Раз, два і три. А тоді ще вдарив його в район грудної клітки. Вдарив тричі, а тоді ще по голові стукнув", – спокійно зізнавався він у скоєному.

Чоловікові вже оголосили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть. За це йому загрожує від семи до десяти років в'язниці.

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