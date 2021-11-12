У Сумській області чоловіка оштрафували, бо вийшов на вулицю без паспорта: скільки йому доведеться сплатити

У Сумській області чоловіка оштрафували, бо вийшов на вулицю без паспорта: скільки йому доведеться сплатити

Чоловік отримав 17 тисяч гривень штрафу.

У Сумській області чоловік, який вийшовши на вулицю без паспорта, отримав штраф розміром 17 тисяч гривень.

Про це свідчить запис в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Відомо, що інцидент стався в селі Хмелів Роменського району Сумської області 1 листопада. Тоді правоохоронці зупинили чоловіка на вулиці і попросили показати документ, який засвідчує особу. Виявилося, що документів у порушника не було.

У зв'язку з цим, справу було передано до суду, який ухвалив рішення про стягнення штрафу. Адже, згідно з карантинною постановою Кабміну, наразі громадяни мусять перебувати на вулиці і мати один з цих документів:

тих, які засвідчують особу,

підтверджуючих громадянство або спеціальний статус,

посвідченням про взяття на облік бездомної особи,

довідки про звернення за захистом в Україні.

Суд визнав чоловіка і призначив йому 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, він повинен буде сплатити 454 гривні судового збору. Чоловік також має право оскаржити рішення суду протягом 10 днів.

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