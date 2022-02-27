У Сумській області диверсанти напали на прикордонників: двоє загиблих

Військові вступили в бій із диверсійно-розвідувальною групою ворога.

У Сумській області охоронці кордону та нацгвардійці вступили в бій з диверсійно-розвідувальною групою: двоє прикордонників загинуло, нацгвардійця поранено.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що правоохоронці отримали інформацію про підозрілих осіб, які розставляють мітки містом під час патрулювання. На одній з вулиць вони виявили охоплене вогнем авто. Військовослужбовці зупинились, аби перевірити чи є люди в автівці та надати допомогу. Втім, були обстріляні диверсійно-розвідувальною групою.

"Прикордонники з нацгвардійцями вступили в бій, в результаті якого два прикордонники загинуло, один нацгвардієць поранений", - йдеться у повідомленні.

Наразі служби перевіряють район ймовірного перебування диверсійної групи.