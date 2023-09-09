У Сумській області до військкомату викликали чоловіка без руки: в ТЦК пояснили причину

Інформацію про мобілізацію людини з інвалідністю поширюють у Мережі для дискредитації центрів комплектування.

У Сумській області до військкомату викликали повісткою Олександра Денисенка, який від народження не має кисті на руці та має проблеми із зором.

В обласному ТЦК заперечили, що намагалися мобілізувати цього чоловіка, і пояснили, що виклик був зумовлений поданими списками сільської громади для уточнення даних та звірки обліку військовозобов'язаних.

“Оскільки Олександр вчасно не оновлював дані в ТЦК та СП, інформація про інвалідність була відсутня”, - йдеться у повідомленні.

У центрі комплектування повідомили, що у згаданого чоловіка виявили неактуальний військово-обліковий документ - довідку замість військового квитка.

“Згідно порядку оформлення облікових документів чоловіка відправили на ВЛК для оформлення всіх потрібних документів ПРО ЗНЯТТЯ з обліку та видачі нового актуального бланку – військового квитка. Документи про інвалідність другої групи також будуть долучені до висновку ВЛК", – наголосили у ТЦК та СП Сумської області, додавши, що Олександр не може бути мобілізованим до лав ЗСУ.

Неправдиву та викривлену інформацію, йдеться у повідомленні, поширюють у Мережі “для підриву мобілізації і іміджу територіального центру комплектування та соціальної підтримки”.

Фейкове повідомлення про мобілізацію чоловіка з інвалідністю / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, мешканцеві Дрогобича Львівської області, який не має кистей обох рук та користується протезами на ногах, на початку 2023 року року прийшла повістка до військкомату.

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