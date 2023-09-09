У Сумській області до військкомату викликали чоловіка без руки: в ТЦК пояснили причину

Інформацію про мобілізацію людини з інвалідністю поширюють у Мережі для дискредитації центрів комплектування.
У Сумській області до військкомату викликали повісткою Олександра Денисенка, який від народження не має кисті на руці та має проблеми із зором.
В обласному ТЦК заперечили, що намагалися мобілізувати цього чоловіка, і пояснили, що виклик був зумовлений поданими списками сільської громади для уточнення даних та звірки обліку військовозобов'язаних.
“Оскільки Олександр вчасно не оновлював дані в ТЦК та СП, інформація про інвалідність була відсутня”, - йдеться у повідомленні.
У центрі комплектування повідомили, що у згаданого чоловіка виявили неактуальний військово-обліковий документ - довідку замість військового квитка.
“Згідно порядку оформлення облікових документів чоловіка відправили на ВЛК для оформлення всіх потрібних документів ПРО ЗНЯТТЯ з обліку та видачі нового актуального бланку – військового квитка. Документи про інвалідність другої групи також будуть долучені до висновку ВЛК", – наголосили у ТЦК та СП Сумської області, додавши, що Олександр не може бути мобілізованим до лав ЗСУ.
Неправдиву та викривлену інформацію, йдеться у повідомленні, поширюють у Мережі “для підриву мобілізації і іміджу територіального центру комплектування та соціальної підтримки”.
Нагадаємо, мешканцеві Дрогобича Львівської області, який не має кистей обох рук та користується протезами на ногах, на початку 2023 року року прийшла повістка до військкомату.
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