У Сумській області іномарка влетіла у вантажівку: троє загиблих

У Сумській області іномарка влетіла у вантажівку: троє загиблих

Водій легковика опинився у лікарні.

У Сумській області сталася смертельна аварія за участі легковика і вантажівки.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції області.

ДТП сталася близько 23:50 у п'ятницю, 17 вересня, на автодорозі Суми - Київ - Юнаківка. За попередньою інформацією, 32-річний водій Toyota допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з причепом, яким керував 43-річний чоловік.

Три пасажири позашляховика, а це 41-річна жінка, 45-річний і 41-річний чоловік, від отриманих травм померли на місці події. Водія легковика шпиталізували у важкому стані.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами". Йдеться про позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялося, на трасі "Житомир — Чернівці" сталася смертельна ДТП. Зіткнулись автомобілі "ВАЗ 21061" під керуванням 25-річного чоловіка та "ВАЗ 2105", за кермом якого перебував 45-річний чоловік.

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