У Сумській області легковик влетів у вантажівку – травмовані водій та троє дітей

У Сумській області легковик влетів у вантажівку – травмовані водій та троє дітей

Водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну полосу без увімкнених фар.

У Сумській області 32-річний водій на ВАЗ-2109 в темну пору дня виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою МАН. Удар був сильний, тож травми різних ступенів отримали власне водій легковика та твоє дітей-пасажирів – 4, 10 та 12 років.

ДТП сталася увечері суботи, 11 вересня, на автодорозі "Батурин-Конотоп-Суми" поблизу селища Миколаївка Білопільського району Сумської області. Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції.

ГУ НП України в Сумській області

"Попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ-2109 під керуванням 32-річного чоловіка виїхав на зустрічну смугу без ввімкнутого світла фар, у результаті чого здійснив зіткнення з вантажним автомобілем МАН. Обидва авто зазнали значних механічних пошкоджень. Отримали тілесні ушкодження різної тяжкості водій та пасажири автомобіля ВАЗ. Троє неповнолітніх дітей 12, 10 та 4 років доставлено до Сумської обласної клінічної лікарні", - уточнили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

ГУ НП України в Сумській області

Нагадаємо, у Києві легковик з нетверезим водієм влетів в авто патрульних, правоохоронців госпіталізували.

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