У Сумській області масово захворіли 26 школярів і 5 вчителів: школу зачинили, триває розслідування

Остаточний діагноз лікарі ще встановлюють.
В Конотопському районі Сумській області масово захворіли 26 учнів і 5 працівників Попівської загальноосвітньої школи. Усі вони звернулись до медиків зі скаргами на нудоту, блювання та діарею.
Про це повідомила Держпродспоживслужба.
Ступінь перебігу захворювання у пацієнтів легкий, тому всі захворілі перебувають на лікуванні вдома з попереднім діагнозом: "Гостра кишкова інфекція? COVID-19?". Але остаточний діагноз ще встановлюють медики.
"Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області розслідує спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед учнів та персоналу опорного закладу освіти "Попівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.", - йдеться у повідомленні.
Через спалах хвороби від сьогодні, 17 вересня, учнів цієї школи перевели на дистанційну форму навчання.
Зараз фахівці обласного управління Держпродспоживслужби проводять санітарно-епідеміологічне розслідування в школі, зокрема, і в їдальні, де відбирають проби для лабораторних досліджень.
У серпні спеціалісти Держпродспоживслужби перевіряли готовність їдальні до початку роботи у навчальному році, тоді експерти не виявили там жодних порушень.
Санітарно-епідеміологічне розслідування триває, а про його підсумки у Держпродспоживслужбі обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, у Хмельницькій області в харчоблоці навчального закладу отруїлася майже сотня дітей.