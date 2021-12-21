У Сумській області мати через суд змусила дочку допомагати їй грошима

У Сумській області мати через суд змусила дочку допомагати їй грошима

Жінка вимагала від доньки аліментів на її утримання.

У Сумах міський апеляційний суд залишив без змін рішення Середино-Будського районного суду, який ухвалив рішення про стягнення з доньки аліментів на утримання матері.

Про це йдеться на сайті суду.

У вересні цього року до Середино-Будського районного суду Сумської області з позовом до власної доньки про стягнення аліментів на своє утримання звернулася 56-річна жінка. Вона повідомила, що є інвалідом ІІІ групи, не працює, постійно лікується у стаціонарі медзакладів та отримує 2100 гривень пенсії з інвалідності, яких їй на прожиття і лікування не вистачає.

Жінка у позовній заяві розповіла, що інших доходів вона не має, а її 33-річна донька працює, заробляє лише на себе, тож має можливість надавати їй фінансову допомогу. Жінка просила суд стягнути зі своєї доньки аліменти у розмірі 1/4 частини всіх видів її заробітку щомісяця.

У жовтні цього року суд першої інстанції частково задовольнив позов матері та зобов’язав дочку щомісяця відраховувати на користь її непрацездатної матері аліменти в розмірі 1/6 частки від її заробітку.

Позивачка з таким рішенням не погодилася і подала апеляційну скаргу до Сумського апеляційного суду і знову просила колегію суддів апеляційного суду стягнути з дочки на свою користь аліменти у розмірі 1/4 частини всіх видів її заробітку щомісяця.

Донька жінки натомість попросила суд залишити рішення суду першої інстанції без змін, аргументуючи це тим, що її матері 56 років, а у висновку МСЕК вказано, що їй не заборонено працювати.

"Розглянувши матеріали справи, колегія суддів цивільної палати Сумського апеляційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу позивачки", - повідомляють у суді.

Слід зазначити, що ст. 51 Конституції України передбачено, що повнолітні діти зобов`язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. У Сімейному Кодексі України, а саме ч. 1 ст. 202, передбачено, що повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

"Аналіз даної норми свідчить про те, що необхідною умовою для виникнення обов'язку повнолітніх дітей утримувати своїх батьків є наявність двох обов'язкових підстав - непрацездатність батьків та потреба у матеріальній допомозі. Непрацездатними вважається той з батьків, хто досяг загального пенсійного віку, або є інвалідом I, II чи III групи. Положеннями статті 205 СК України закріплено, що суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі або у частці від заробітку з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін", - пояснюють на сторінці суду.

Нагадаємо, що від 1 грудня 2021 року в Україні відбулося зростання прожиткового мінімуму для дітей, що призвело до низки інших змін. Зокрема, збільшився розмір аліментів, як максимальних, так і мінімальних.

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