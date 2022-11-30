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У Сумській області на кукурудзяному полі підірвався комбайн (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Водій залишився живим.

У середу, 30 листопада, у Сумській області на ворожій міні підірвався комбайн. Нещасний випадок стався близько 08:00 ранку у Миропільській громаді.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, техніка місцевого агропідприємства працювала на кукурудзяному полі. Там були попереджуваньні таблички "Міни".

Вибухом пошкодило комбайн. Водій залишився живим.

© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Нагадаєм, на Харківщині правоохоронці повідомили про двох чоловіків, які зазнали поранень внаслідок вибуху боєприпасів. Людей шпиталізували до медзакладу.

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Дата публікації
Перегляди
499
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