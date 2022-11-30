У Сумській області на кукурудзяному полі підірвався комбайн (фото)

У середу, 30 листопада, у Сумській області на ворожій міні підірвався комбайн. Нещасний випадок стався близько 08:00 ранку у Миропільській громаді.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, техніка місцевого агропідприємства працювала на кукурудзяному полі. Там були попереджуваньні таблички "Міни".

Вибухом пошкодило комбайн. Водій залишився живим.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Нагадаєм, на Харківщині правоохоронці повідомили про двох чоловіків, які зазнали поранень внаслідок вибуху боєприпасів. Людей шпиталізували до медзакладу.

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