У Сумській області начальник фінслужби військової частини привласнив 4 млн гривень і зник

Чоловік пересилав кошти на картки.

Начальник фінансової служби однієї з військових частин Сумського гарнізону привласнив 4,3 мільйона гривень бюджетних коштів і зник.

Про це повідомляє пресслужба САП.

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За даними попереднього розслідування, начальник фінансової служби на початку листопада 2014 року заволодів грошовими коштами, які належали військовій частині як розпоряднику бюджетних коштів. Чоловік перерахував на власний картковий рахунок та на карткові рахунки інших фізичних осіб, які не були поінформовані, грошові кошти в сумі 4 мільйона 267 тисяч 495 гривень 39 копійок.

Частину цих коштів, а саме 3 мільйона 448 тисяч 876 гривень, він зняв з рахунків з використанням платіжних карток на ім'я інших фізичних осіб.

"17 вересня 2021 прокурори САП за результатами досудового розслідування детективів НАБУ направили в суд обвинувальний акт стосовно колишнього начальника фінансової служби однієї з військових частин в Сумській області, який у змові з іншими особами заволодів грошовими коштами військової частини на суму майже 4 мільйони гривень", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у Києві на освітленні депо метрополітену завдано збитків у 12,5 млн гривень. Підряднику повідомлено про підозру у заволодінні бюджетним коштами територіальної громади міста Києва.

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