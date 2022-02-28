У Сумській області наші військові знищили 96 ворожих танків, 20 градів та 8 бензовозів окупантів

У Сумській області наші військові знищили 96 ворожих танків, 20 градів та 8 бензовозів окупантів

Дякуємо нашій арті та операторам Bayraktar за вдале полювання.

Під Лебедином у Сумській області наші військові знищили 96 ворожих танків, 20 "Градів" та 8 бензовозів окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"96 ворожих танків, 20 градів, 8 бензовозів під Лебедином спалили вщент артилерією та точними ударами Байрактарів (Bayraktar). Це була заправочна база росіян. Також були знищені позиції "Градів"", - йдеться у повідомленні.