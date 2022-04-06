У Сумській області окупанти забрали мідь і кастрюлі, а тіла товаришів залишили

У Сумській області окупанти забрали мідь і кастрюлі, а тіла товаришів залишили

Окупанти вирішили не забирати тіла своїх вбитих, натомість прихопили кастрюлі та мідь, які знайшли в будинках українців.

У Сумській області після виходу окупантів мсцеві знаходять тіла рашистів. Їх навіть не думали забирати свої ж.

Про це повідомив голова ВДА Дмитро Живицький.

Голова військової адміністрації потролив рашистів борщем у банках під назвою "Своих не бросаєм".

"Борщ. Росія, Брянська область "Своих не бросаем". У Сумській області "не бросили", як бачимо. Зате мідь забрали, овечок забрали, каструлі, а своїх "не бросили", - прокоментував Живицький.

Як повідомлялося, на Сумщині завершується зачистка територій від російських загарбників.

Нагадаємо, що території підприємства “Агротек-Інвест” у місті Мелітополі російські окупанти викрали сільськогосподарську техніку та фірмові мастила до неї. Загальні збитки, завдані агрофірмі, склали вже 1,5 млн євро.