У Сумській області онук вбив свою бабусю та викрав автівку, щоб втекти

У Сумській області онук вбив свою бабусю та викрав автівку, щоб втекти

У місті Тростянець сталося жорстоке вбивство, яке вчинив 39-річний чоловік.

Між бабусею та онуком виникла суперечка, під час якої чоловік завдав старенькій кілька ударів.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

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Від отриманих травм 79-річна жінка померла на місці події. Намагаючись втекти, щоб уникнути відповідальності, чоловік біля сусіднього будинку помітив автомобіль "Опель Астра", водій якого саме зачиняв гараж. Підозрюваний сів у автівку та поїхав у невідомому напрямку.

Далеко втекти чоловікові не вдалось, бо його затримали співробітники поліції.

У суді чоловік провину свою не визнав. Попри це, за результатом зібраних доказів рішенням суду 22 червня 2022 року обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та незаконному заволодінні транспортним засобом і засуджено до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області 41-річний чоловік напав на дружину з ножем, погрожував розправою, а потім дістав рушницю і вистрілив.

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