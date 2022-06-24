У Сумській області онук вбив свою бабусю та викрав автівку, щоб втекти

У місті Тростянець сталося жорстоке вбивство, яке вчинив 39-річний чоловік.
Між бабусею та онуком виникла суперечка, під час якої чоловік завдав старенькій кілька ударів.
Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.
Від отриманих травм 79-річна жінка померла на місці події. Намагаючись втекти, щоб уникнути відповідальності, чоловік біля сусіднього будинку помітив автомобіль "Опель Астра", водій якого саме зачиняв гараж. Підозрюваний сів у автівку та поїхав у невідомому напрямку.
Далеко втекти чоловікові не вдалось, бо його затримали співробітники поліції.
У суді чоловік провину свою не визнав. Попри це, за результатом зібраних доказів рішенням суду 22 червня 2022 року обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та незаконному заволодінні транспортним засобом і засуджено до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Київській області 41-річний чоловік напав на дружину з ножем, погрожував розправою, а потім дістав рушницю і вистрілив.
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