На Сумщині п'яний водій перекинувся на вантажівці: один юнак загинув, ще двоє підлітків травмовані

На Сумщині п'яний водій перекинувся на вантажівці: один юнак загинув, ще двоє підлітків травмовані

Травм зазнали 14 і 15-річні юнаки ,а також водій.

У суботу, 6 листопада, близько 21:00 години, в селі Нижнє Піщане Сумської області сталась смертельна ДТП. На вулиці Центральній 29-річний водій вантажного автомобіля ГАЗ-53 на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і перекинувся.

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Про цесьогодні, 7 листопада, повідомила пресслужба поліції Сумської області.

В результаті ДТП загинув 18-річний пасажир, який перебував у кузові автомобіля. Ще двоє пасажирів 14 та 15-років та водій травмувалися.

Попередньо встановлено, що водій перебував за кермом напідпитку, деталі та причини аварії з'ясовують правоохоронці.

фото / поліції Сумської області

Водія вантажівки затримали. За фактом ДТП у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння" ККУ.

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