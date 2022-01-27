У Сумській області під нафтовою свердловиною виявили 100-кілограмову фугасну бомбу

На підозрілий металевий предмет у полі натрапили місцеві мешканці.

Бомба під свердловиною – на Сумщині під Охтиркою піротехнікам довелося розміновувати нафтову свердловину.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Поруч з нею виявили стокілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової. За даними вибухотехніків, радіус розльоту осколків становить близько кілометра.

На підозрілий металевий предмет у полі натрапили місцеві мешканці. Імовірно, кажуть вибухотехніки, боєприпас відкопали ще під час сезонних земляних робіт, але видно на поверхні його стало лише, коли земля вляглася.

Авіабомбу вивезли в безпечне місце та підірвали.

У Сумській області поруч із нафтовою свердловиною знайшли авіабомбу | Новини України

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