У Сумській області під нафтовою свердловиною виявили 100-кілограмову фугасну бомбу

На підозрілий металевий предмет у полі натрапили місцеві мешканці.
Бомба під свердловиною – на Сумщині під Охтиркою піротехнікам довелося розміновувати нафтову свердловину.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Поруч з нею виявили стокілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової. За даними вибухотехніків, радіус розльоту осколків становить близько кілометра.
На підозрілий металевий предмет у полі натрапили місцеві мешканці. Імовірно, кажуть вибухотехніки, боєприпас відкопали ще під час сезонних земляних робіт, але видно на поверхні його стало лише, коли земля вляглася.
Авіабомбу вивезли в безпечне місце та підірвали.
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