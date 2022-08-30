У Сумській області покарали зрадника, який купував горілку росіянам і годував їх м'ясом

Мешканець Охтирського району під час окупації села російською армією давав загарбникам м'ясо та купував горілку. За це колаборант отримав тюремний термін.

Колаборанта засудили до 1 року позбавлення волі за сприяння окупантам.

Про це інформує Сумська обласна прокуратура.

Під час слідства встановлено, що під час окупації російськими військовослужбовцями села Боромля Охтирського району 49-річний зловмисник виявив бажання добровільно допомагати армії РФ.

Місцевий, який у той час доглядав за худобою у домогосподарстві, власники якого виїхали, добровільно забезпечував окупантів матеріальними ресурсами.

Зокрема, колаборант різав худобу та передавав росіянам тушки, а також купляв у селі горілчані вироби для окупантів.

У суді обвинувачений провину визнав та отримав 1 рік позбавлення волі за колабораційну діяльність. За вироком суду зрадника засуджено до 1 року позбавлення волі з позбавленням права займати виборні посади в органах влади та місцевого самоврядування терміном на 10 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили жительку Сарн, яка "зливала" дані про переміщення військових ЗСУ.

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