У Сумській області померло немовля через недбалість батьків - як їх покарали

Немовля / © pixabay.com

Реклама

У Сумській області через невиконання батьками обов’язків щодо догляду за немовлям, дитина померла.

Про це повідомили в Конотопській окружній прокуратурі.

За даними слідства, у 35-річного чоловіка та його 31-річної дружини 21 квітня 2024 року народився здоровий хлопчик. Однак батьки не забезпечили новонародженому належного харчування та догляду. Як встановили ювенальні прокурори, дитина недоотримувала необхідні поживні речовини, що спричинило затримку розвитку, різке зниження ваги та фізичну незрілість органів і тканин.

Реклама

Ситуація ускладнилася, коли малюк занедужав. За матеріалами слідства, батьки не звернулися по медичну допомогу своєчасно, попри очевидне погіршення стану дитини. У результаті 15 липня 2024 року хлопчик помер. Експерти встановили, що причиною стала вірусна інфекція невстановленої етіології.

Фахівці зазначають: якби батьки звернулися до лікарів вчасно, лікування могло б зупинити розвиток дистрофічних змін, покращити стан імунної системи немовляти та суттєво вплинути на тяжкість перебігу інфекції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час відпустки у Греції батьки випадково вбили 2-місячне немовля.